Апеляція ухвала нове рішення у справі Тимошенко: подробиці

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Апеляція ухвала нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
фото з сайту партії «Батьківщина»

Лідерка «Батьківщини» підозрюється у пропозиції надати неправомірну вигоду нардепу з фракції «Слуга народу»

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула ухвалу суду першої інстанції про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 33,2 млн грн підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію суду.

Зокрема, апеляційний суд скасував обмеження з пересування Тимошенко, які стосувалися лише Київської області і дозволив вільно їздити усією територією України. Також апеляція дозволила підозрюваній політикині спілкуватися з усіма народними депутатами. Нагадаємо, що 16 січня Вищий антикорупційний суд поклав обов'язки на Тимошенко утримуватися від спілкування з 67 нардепами, переважно з фракції «Слуга народу».

«Юліє Володимирівно, вам зрозуміло, що ви можете вільно пересуватися територією України і спілкуватися з абсолютно усіма народними депутатами?» – запитав головуючий суддя Микола Глотов. У відповідь обраниця ствердно кивнула головою.

Крім того, апеляційна палата повністю відмовила у задоволенні клопотання прокурора, який прохав призначити підозрюваній заставу у розмірі 50 млн грн і зобов'язати нардепку носити електронний браслет. Як відомо, суд першої інстанції вирішив, що недоцільно одягати на Юлію Тимошенко електронний засіб контролю, узявши до уваги вік і стать підозрюваної, а також той факт, що Нацполіція недостатньо забезпечена такими засобами.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

