Епіфаній закликав білорусів боротися за автокефалію своєї Церкви



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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав білорусів боротися за незалежність своєї Церкви

Епіфаній також зазначив, що ПЦУ не може залишатися байдужою, «коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їх життя опинилися під загрозою»

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав білорусів боротися за незалежність своєї Церкви

Про це він написав у себе у Facebook, на тлі масових протестів проти режиму Лукашенка, які тривають вже четвертий день.

За словами митрополита, неканонічна анексія Москвою білоруської Церкви і зараз «продовжує мати трагічні наслідки для православ’я у всій Східній Європі».

«Українська Церква утвердилася серед автокефальних Церков-Сестер. Православна Церква Білорусі має ті ж підстави і право просити Матір-Церкву про Томос, коли на те буде її бажання», - підкреслив він.

Епіфаній також зазначив, що ПЦУ не може залишатися байдужою, «коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їх життя опинилися під загрозою».

«Хочу побажати білоруському народу з Божою поміччю знайти свою власну відповідь на виклики, захистити свої гідність і свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави. Долучаю свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних і громадянських інститутів, хто наполегливо закликає до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством для мирного виходу з кризи», - додав він.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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