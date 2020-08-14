Журналіст пулу Лукашенка звільнився з білоруського держканалу



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Ведучий програми «Антифейк» на білоруському державному каналі ОНТ Дмитро Семченко звільнився з роботи

Білоруські журналісти почали активно покидати держканали і радіостанції на тлі масових протестів громадян

Дмитро Семченко, журналіст пулу при президенті Білорусі Олександру Лукашенку і ведучий програми «Антифейк» на білоруському державному каналі ОНТ, звільнився з роботи.

Про це пише The Village Білорусь в Instagram.

Дружина Семченка Юлія підтвердила інформацію про його звільнення.

«Дайте будь ласка трохи часу. Він повинен скоро сам все написати», - повідомила вона.

Дружина журналіста також закликала людей не труїти Семченко.

«Я два місяці не живу, я існую. Особисто я зробила багато, що в моїх силах, але не могла про це кричати», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що білоруські журналісти почали активно покидати держканали і радіостанції на тлі масових протестів громадян. Серед звільнених - журналісти «Білорусь 1», АТН, СТВ, ОНТ і Першого каналу білоруського радіо.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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