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    Естонія хоче відкликати підпис під договорами про кордони з Росією

    Естонія розгляне пропозицію про відкликання підпису під договорами про кордони з Росією - Естонія хоче відкликати підпис під договорами про кордони з Росією
    Естонія розгляне пропозицію про відкликання підпису під договорами про кордони з Росією
    фото: посольство Росії в Естонії/VK

    З пропозицією виступила опозиційна Консервативна народна партія Естонії

    Пропозиція відкликати підписи під договорами про сухопутний та морський кордон з Російською Федерацією, підписаними 18 лютого 2014 року, розгляне парламент Естонії. Засідання заплановане на 3 травня, пише «Інтерфакс».

    З пропозицією виступила опозиційна Консервативна народна партія Естонії.

    «По завершенні окупації та відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюється такими, як це передбачено у Тартуському мирному договорі», — сказано в пояснювальній записці до законодавчої новелі.

    Зазначається, що на сьогоднішній момент країни не мають юридично оформленого кордону.

    З 1995 року йшли переговори, 2005 року було підписано прикордонний договір. Але естонська сторона під час його ратифікації включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, виходячи з якого проходила довоєнна границя.

    Нагадаємо, Естонія на п’ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову. Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія посол Україна кордон окупація #stoprussia
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    Естонія хоче відкликати підпис під договорами про кордони з Росією