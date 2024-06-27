Окупанти вперше застосували модифікований ФАБ-500 для удару по Харкову

Дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області

ФАБ-500 вдвічі потужніша за авіабомби, якими окупанти бомбардували Харків

Російські загарбники вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у коментарі «Суспільному».

«Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків», – зазначив він.

За словами Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання – 65 км.

Нагадаємо, російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.