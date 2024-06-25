Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів та скидання ВОГ: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині

Сумщина від початку повномасштабного вторгнення систематично перебуває під ударами РФ

Армія РФ скинула на дві громади також 34 міни. Яка ситуація в систематично обстрілюваній області

За минулу добу російська армія здійснила 33 обстріли прикордонних громад Сумщини. Загалом за один день зафіксовано 108 вибухів. Як зазначає в соцмережах тамтешня ОВА, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

▪️Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

▪️Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

▪️Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та двома FPV дронами (2 вибухи).

▪️Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ (осколковий боєприпас калібру 40мм – ред.) з БПЛА (2 вибухи).

▪️Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на території громади.

▪️Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

▪️Хотінська громада: був обстріл з танку (2 вибухи).

▪️Ворожбянська громада: зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи).

▪️Есманьська громада: 26 мін скинули росіяни на територію громади.

▪️Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

▪️Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, днями Білий дім підтвердив дозвіл Збройним силам України використовувати американське озброєння для нанесення ударів по російських позиціях через кордон як у Харківській, так і в Сумській областях.