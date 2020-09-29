Фігурант корупційного скандалу Юрченко не відмовиться від депутатського мандата



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Олександр Юрченко

Я доведу свою непричетність до цих подій, – заявив Юрченко

Підозрюваний в одержанні хабаря народний депутат Олександр Юрченко прийшов до Верховної ради і заявив, що не збирається складати депутатський мандат. Про це він сказав журналістам у верховній раді.

«Я вийшов з фракції («Слуги народу» – ред.), щоб не кидати тінь на фракцію. Тимчасово. Поки не доведу, що непричетний до всіх цих подій. Працювати в Раді – це мій обов'язок, який на мене поклали громадяни України, які обрали мене на мажоритарному виборчому окрузі», – сказав Юрченко.

За його словами, заставу у 3 мільйони 1656 тисяч гривень за нього заплатили люди, які «переймаються питаннями як правової системи в Україні, так і безпосередньо екологічними питаннями Київщини».

«Метою було доведення до кінця ситуації, яка була зроблена, щоб створити в Україні законодавчу базу та вирішити питання і полігонів і всього, що впливає на довкілля. Я доведу свою непричетність до цих подій, але на сьогодні я не можу розголошувати матеріали досудового розслідування», – заявив Юрченко.

Він додав, що вважає, що «хтось не дуже хотів, щоб цей закон був проголосований і в Україні функціонувала система сміттєпереробки і були правила поводження з відходами».

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Юрченко повинен скласти повноваження.

Крім того, 25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.