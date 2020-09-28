Захист Юрченка подав апеляцію на арешт нардепа



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24 вересня народний депутат Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 3,1 млн гривень

Апеляція буде розглянута 1 жовтня о 09:20

Адвокати народного депутата Олександра Юрченка подали апеляцію на його арешт. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, на свободу він вийшов ще минулого тижня.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані Вищого антикорупційного суду.

У переліку справ, які розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, зазначена скарга Юрченка. Апеляцію нардеп подав у понеділок, 28 вересня. Вона буде розглянута 1 жовтня о 09:20.

Нагадаємо, що суд заарештував нардепа Юрченка і визначив заставу у понад 3 млн грн.

24 вересня народний депутат Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 3,1 млн гривень.

Раніше нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

17 вересня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.

Юрченка виключили з фракції «Слуга народу».