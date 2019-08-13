FlixBus із Києва до Польщі та Чехії возитиме за 5 євро



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FlixBus влітку почав працювати в Україні

На лінії Київ-Варшава (через Люблін) автобус курсуватиме щодня

FlixBus повідомив про початок співпраці з українською транспортною компанією Gunsel й про запуск спільних перевезень.

Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій».

Зокрема, компанії оголосили про початок виконання спільних перевезень з 19 серпня по маршрутах з Києва до Варшави, Вроцлава і Праги.

На лінії Київ-Варшава (через Люблін) автобус курсуватиме щодня; Київ-Вроцлав (через Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце) - три рази в тиждень; Київ-Прага (через Житомир, Рівне, Львів, Градец Кралове) - три рази в тиждень.

«Ми хотіли б додати в нашу мережу Одесу, Дніпро, Харків і на всіх маршрутах збільшувати частоту рейсів. ... За 2 роки роботи в Польщі ми розширили мережу на понад 100 міст, може, не такими темпами, і трохи більше ніж за 2 роки, але ми хочемо досягти таких же результатів в Україні», - повідомив про плани гендиректор Flixbus.

З нагоди запуску нових маршрутів FlixBus оголосив, що до 12:00 15 серпня на спільні рейси з Gunsel квитки можна купити за ціною від 5 євро.

11 червня найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, оголосила про свій вихід на український ринок.

Також нагадаємо, що з України в Естонію і назад можна буде дістатися на автобусах компанії Baltic Shuttle. Комфортабельні лайнери ходитимуть за маршрутом Таллінн - Пярну - Вільнюс - Київ.