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    FlixBus із Києва до Польщі та Чехії возитиме за 5 євро

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    FlixBus влітку почав працювати в Україні - FlixBus із Києва до Польщі та Чехії возитиме за 5 євро
    FlixBus влітку почав працювати в Україні

    На лінії Київ-Варшава (через Люблін) автобус курсуватиме щодня

    FlixBus повідомив про початок співпраці з українською транспортною компанією Gunsel й про запуск спільних перевезень.

    Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій».

    Зокрема, компанії оголосили про початок виконання спільних перевезень з 19 серпня по маршрутах з Києва до Варшави, Вроцлава і Праги.

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    На лінії Київ-Варшава (через Люблін) автобус курсуватиме щодня; Київ-Вроцлав (через Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце) - три рази в тиждень; Київ-Прага (через Житомир, Рівне, Львів, Градец Кралове) - три рази в тиждень.

    «Ми хотіли б додати в нашу мережу Одесу, Дніпро, Харків і на всіх маршрутах збільшувати частоту рейсів. ... За 2 роки роботи в Польщі ми розширили мережу на понад 100 міст, може, не такими темпами, і трохи більше ніж за 2 роки, але ми хочемо досягти таких же результатів в Україні», - повідомив про плани гендиректор Flixbus.

    З нагоди запуску нових маршрутів FlixBus оголосив, що до 12:00 15 серпня на спільні рейси з Gunsel квитки можна купити за ціною від 5 євро.

    11 червня найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, оголосила про свій вихід на український ринок.

    Також нагадаємо, що з України в Естонію і назад можна буде дістатися на автобусах компанії Baltic Shuttle. Комфортабельні лайнери ходитимуть за маршрутом Таллінн - Пярну - Вільнюс - Київ.

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