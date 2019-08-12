«Укрзалізниця» планує отримати наступну партію локомотивів General Electric вже у 2020 році



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Раніше «Укрзалізниця» вже отримала 30 локомотивів General Electric Фото: Facebook Євгена Кравцова

За словами Кравцова, обговорюється поставка в Україну від 20 до 40 локомотивів General Electric

«Укрзалізниця» завершила перший етап переговорів з компанією General Electric щодо придбання наступної партії локомотивів. Нові тепловози GE сподіваються отримати вже у 2020 році.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«У General Electric завантажене виробництво, нам потрібно підлаштуватися під їхній графік. Зараз обговорюємо поставку від 20 до 40 локомотивів», - розповів Кравцов.

Також керівник компанії озвучив плани щодо оновлення парку електровозів. За його словами, в «Укрзалізниці» визначилися з технічною потребою, і з цього питання тривають комунікації з усіма виробниками.

«Сам процес - достатньо складний, компанія вкладає в технічну базу на наступні 40 років. Це - період експлуатації електровозів. Тому важливо не просто купити якусь техніку. Мова йде про обслуговування її у наступні десятиліття, що впливає на ціну. Також важливим питання для нас є фінансування. Ми очікуємо отримати його від країн, де знаходяться компанії, у яких будемо закуповувати техніку. Це - широко розповсюджена практика. Зараз найбільшу активність проявляють Alstom і CRRC», - сказав Кравцов.

Нагадаємо, у 2018 році «Укрзалізниця» підписала меморандуми про співпрацю з компаніями Alstom і CRRC щодо побудови електровозів для «Укрзалізниці».

Як відомо, «Укрзалізниця» вже отримала всі 30 локомотивів General Electric - останні п’ять прибули до України 1 лютого.

За словами керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, локомотиви, які вже в роботі, «показують себе вкрай ефективно».

«Як приклад - на 30% економимо пальне на ділянці Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. До того ж, машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, а тепловози GE – 540 км», - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, перший локомотив General Electric доставили в порт Чорноморськ 10 вересня 2018 року.