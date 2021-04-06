Стрімке подорожчання цукру в Україні. Великі гравці ринку підозрюються у змові

Ціни на цукор зросли майже на 50%

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Групи «Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор»

Протягом останніх місяців Антимонопольним комітетом України досліджувалася ситуація, пов’язана з підвищенням цін на цукор.

5 квітня Антимонопольний комітет України розпочав справу проти групи компаній «Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор» за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру (бурякового). Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Встановлено, що з вересня 2020 року згадані вище суб’єкти схоже підвищували оптово-відпускні ціни. Вартість зростала подібними темпами і в один період: протягом вересня-листопада 2020-го – в середньому на 48%.

АМКУ не вбачає об’єктивних причин для такої динаміки.

Цукристість буряків торік у цілому по Україні знизилась на 1,7%, врожайність – на 7,8%, відповідні посівні площі скоротилися на 2,7%. Обсяги виробництва цукру у 2020-му скоротилися на 22,3%, порівняно із попереднім періодом. Водночас дефіциту в Україні не спостерігалося з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту і суспільну тенденцію щодо зниження внутрішнього споживання.

За даними Лондонської біржі, світові ціни не зазнали такого стрімкого підвищення. У цей час не відбулося і значних коливань на валютних ринках чи зростання оподаткування.

АМКУ вбачає, що група «Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор» знаходяться у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку, та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень.

У рамках розслідування, окрім «Астарти» і «Радехівського цукру», Комітетом вивчаються дії й інших виробників на цьому ринку.

«Наголошую, що АМКУ не обмежиться перевіркою можливих неконкурентних дій на ринку цукру. Ближчим часом розслідуємо ситуацію на ринку інших соціально важливих продуктів, що подорожчали останнім часом», – повідомила голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.

Сукупна частка Групи «Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор» на загальнодержавному ринку є значимою для впливу на ринок і становить близько 40%.

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