Уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони

Крім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Delta в «хмарі» за межами України

Кабінет міністрів на засіданні 4 лютого ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Зазначається, що дана система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

«Крім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Delta в «хмарі» за межами України. Це дасть змогу захистити систему від ракетних і кібератак ворога», – зазначили у відомстві.

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Delta – національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки і оборони; побудована за стандартами НАТО, що уможливлює ведення мережево-центричної війни.

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