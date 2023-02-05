Потрібно максимально завантажувати посольства. І не у Таїланді, а у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США...

Чому потужна діаспора є і в Ізраїлю, і в Україні, а рівень лобізму на світовому рівні такий різний?

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Відповідь напрочуд проста.

Ізраїль самостійно формує вигідну йому повістку і через механізми лобіювання, проштовхує її на рівні Конгресу та Білого дому.

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А потім ця саме повістка проголошується як офіційна стратегія США на Близькому Сході і доводиться до відома Тель-Авіву.

Класика жанру – період президентства Трампа.

У нас все навпаки.

США формує свою стратегію щодо України, а потім діаспора допомагає її у нас реалізовувати.

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Саме тому, МЗС має створити спеціальний напрямок для використання можливостей діаспори: формувати українську візію у вигляді смислових рамок та залучати діаспору для їх просування у світі.

Максимально завантажувати посольства.

І не у Таїланді, а у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США, Великобританії, Іспанії, Італії

А то у нас у тій же Європі вже декілька мільйонів українців, майже окрема політична потуга, але адекватного політичного впливу поки немає...