Франція надасть 3 млн євро на забезпечення безпеки українських АЕС

Кошти підуть на розгортання місії експертів МАГАТЕ на вітчизняних атомних станціях

Присутність експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на всіх українських АЕС посилить їхню безпеку, вважає міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона. Про це вона повідомила під час візиту до Одеси, в ході якого розповіла про надання Францією 3 млн євро допомоги на забезпечення безпеки українських АЕС, повідомляє ВВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я хочу повідомити, що Франція оголошує спеціальний внесок - 3 млн євро на розгортання цієї місії експертів і гарантування ядерної безпеки АЕС», – сказала Катрін Колона.

В Одесі міністерка зустрічалася зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Через сирени повітряної тривоги їм довелось частину робочої зустрічі провести в бомбосховищі. Пані Колона «подякувала» за такий досвід російським ракетам. Також голова французького МЗС підкреслила, що її країна продовжує допомагати Україні, зокрема, технікою, системами ППО та підготовкою військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося раніше, моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні.