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Франція передасть Україні нову партію гаубиць Caesar

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Франція передасть Україні нову партію гаубиць Caesar
фото ілюстративне

Уряд Франції направить до Польщі 150 спеціалістів для навчання українських військових

Україна отримає чергову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Всього Збройним силам України передадуть 12 гаубиць.

Також Франція має намір направити до Польщі 150 військовослужбовців, які навчать українських бійців.

«Франція передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, щоб навчати 600 українців на місяць, а до літа - всього 2000 українських солдатів», – уточнив Лекорню.

Раніше повідомлялося, що Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30. Вони допоможуть Україні збивати балістичні ракети.

Також зазначалось, що Франція надасть 3 млн євро на забезпечення безпеки українських АЕС.

Теги: війна Україна Франція

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