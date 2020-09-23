ФСБ затримала українця за «дестабілізацію ситуації» в окупованому Криму



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У ФСБ кажуть, що українець 1998 року народження нібито закликав до порушення територіальної цілісності Росії

Наразі невідомо, на який термін так званий суд заарештував українця

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала українця і росіянина в анексованому РФ Криму за «дестабілізацію ситуації і екстремізм».

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на пресслужбу ФСБ.

За інформацією російських силовиків, українець 1998 року народження нібито закликав до порушення територіальної цілісності Росії.

«У вересні 2020 українець поширив на території міст Криму листівки, що містять заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, після чого 19 вересня його затримали співробітники УФСБ», – йдеться в повідомленні.

Громадянина Росії 1992 року народження, який нібито закликав до публічного виправдання і пропаганди тероризму і екстремізму, затримали 21 вересня. У ФСБ стверджують, що в нього вилучили «компоненти вибухових пристроїв, предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю і боєприпаси».

Так званий суд на анексованому півострові заарештував підозрюваних – на який термін, наразі невідомо.

До слова, в Україні відкрили кримінальну справу через обшуки в окупованому Криму.

Як повідомлялося, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова.

Нагадаємо, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.

На початок липня, за інформацією ініціативи «Кримська солідарність», кількість затриманих у Криму перевищила 100 осіб.