Зеленський збирається обговорити деокупацію Криму на саміті Україна-ЄС
На саміті Україна-ЄС обговорять створення майданчика для перемовин щодо Криму, заявив президент
Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті Україна-ЄС обговорюватимуть створення переговорного майданчика з деокупації Криму.
Про це президент написав у Twitter.
«Спасибі Жозепу Боррелю за незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України. Буду радий обговорити створення переговорного майданчика для деокупації Криму на 22-му саміті Україна-ЄС», – зазначив Зеленський.
Як повідомили в Офісі президента, Зеленський зазначив, що для нього ключовим питанням є поява «постійно діючого майданчика, на якому порушуватимуть насамперед гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, в загальному питання повернення нашої окупованої території».
Як відомо, 22 вересня високий представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну з офіційним візитом.
У рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.
Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).