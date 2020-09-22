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    Політика

    Зеленський збирається обговорити деокупацію Криму на саміті Україна-ЄС

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    Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із&nbsp;високим представником Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки&nbsp;Жозепом Боррелем - Зеленський збирається обговорити деокупацію Криму на саміті Україна-ЄС
    Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із високим представником Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем

    На саміті Україна-ЄС обговорять створення майданчика для перемовин щодо Криму, заявив президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті Україна-ЄС обговорюватимуть створення переговорного майданчика з деокупації Криму.

    Про це президент написав у Twitter.

    «Спасибі Жозепу Боррелю за незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України. Буду радий обговорити створення переговорного майданчика для деокупації Криму на 22-му саміті Україна-ЄС», – зазначив Зеленський.

    Як повідомили в Офісі президента, Зеленський зазначив, що для нього ключовим питанням є поява «постійно діючого майданчика, на якому порушуватимуть насамперед гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, в загальному питання повернення нашої окупованої території».

    Як відомо, 22 вересня високий представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну з офіційним візитом.

    У рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном. 

    Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).

    ЄС Крим саміт політика Україна президент окупація
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