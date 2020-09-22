Зеленський збирається обговорити деокупацію Криму на саміті Україна-ЄС



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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із високим представником Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем

На саміті Україна-ЄС обговорять створення майданчика для перемовин щодо Криму, заявив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті Україна-ЄС обговорюватимуть створення переговорного майданчика з деокупації Криму.

Про це президент написав у Twitter.

«Спасибі Жозепу Боррелю за незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України. Буду радий обговорити створення переговорного майданчика для деокупації Криму на 22-му саміті Україна-ЄС», – зазначив Зеленський.

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський зазначив, що для нього ключовим питанням є поява «постійно діючого майданчика, на якому порушуватимуть насамперед гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, в загальному питання повернення нашої окупованої території».

Як відомо, 22 вересня високий представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну з офіційним візитом.

У рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.

Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).