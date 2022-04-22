Гайдай повідомив, що на Луганщині буде «військовий Великдень»

На Великдень у храмах на Луганщині не буде богослужінь

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в регіоні не буде богослужінь на Великдень у храмах. Він закликав жителів евакуюватися якомога швидше.

«У Луганській області богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть Великодня», – написав глава ОВА.

За його словами, в області буде «військовий Великдень» – тільки в думках жителів. Він закликав їх покинути регіон, якщо вони хочуть, щоб Великдень був схожий на те свято, до якого всі звикли.

«Як хочете свята і бути в безпеці – автобуси чекають вранці», – додав Гайдай.

Гайдай повідомив, що сьогодні росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної.

Раніше Гайдай заявив, що у Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.