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    Гайдай повідомив, що на Луганщині буде «військовий Великдень»

    Луганські храми постраждали від обстрілів окупантів - Гайдай повідомив, що на Луганщині буде «військовий Великдень»
    Луганські храми постраждали від обстрілів окупантів
    фото з відкритих джерел

    На Великдень у храмах на Луганщині не буде богослужінь

    Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в регіоні не буде богослужінь на Великдень у храмах. Він закликав жителів евакуюватися якомога швидше.

    «У Луганській області богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть Великодня», – написав глава ОВА.

    За його словами, в області буде «військовий Великдень» – тільки в думках жителів. Він закликав їх покинути регіон, якщо вони хочуть, щоб Великдень був схожий на те свято, до якого всі звикли.

    «Як хочете свята і бути в безпеці – автобуси чекають вранці», – додав Гайдай.

    Гайдай повідомив, що сьогодні росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної.

    Раніше Гайдай заявив, що у Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.

    Теги: росія окупанти Луганщина свята війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай повідомив, що на Луганщині буде «військовий Великдень»