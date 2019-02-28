Геращенко закликала дати охорону батькові Гандзюк



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Перший віце-спікер закликала провести окреме засідання ТСК, за участю Луценка, щодо нападів на активістів, де звіт комісії був би представлений у ширшому форматі

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала правоохоронні силові структури надати охорону батькові вбитої в Херсоні громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це політик заявила з трибуни парламенту у четвер, повідомляє «Укрінформ».

«Батько Катерини Гандзюк, виступаючи на нашій ТСК, сказав, що відчуває загрозу собі особисто. Я б хотіла звернутися до наших силових структур з проханням поспілкуватися з ним і надати йому охорону. Це було б правильно для того, щоб батьки пані Катерини були захищені», - сказала Геращенко.

Водночас перший віце-спікер закликала провести окреме засідання ТСК, за участю генерального прокурора Юрія Луценка, щодо нападів на активістів, де звіт комісії був би представлений в більш широкому форматі.

Окрім того, вона запропонувала запросити на засідання ТСК підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Владислава Мангера.

«У своєму останньому інтерв’ю він сказав, що після того, як буде обрано нового президента, він буде встановлювати нового вбивцю. Це за межею добра і зла: не президенти встановлюють замовників і організаторів убивств – це роблять правоохоронні органи», – додала Геращенко.

Сьогодні Верховна Рада затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів і продовжила роботу ТСК ще на три місяці.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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