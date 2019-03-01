Партія «Слуга народу» засвітила своїх перших п’ять спонсорів. Досьє вибори-2019

Політична сила Зеленського наприкінці 2018 року отримала майже півмільйона пожертв

Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» у листопаді-грудні 2018 року отримала на рахунок 434,9 тис. грн від спонсорів. До цього моменту політична сила, яку вважали віртуальною, не подавала ознак життя. Як писав «Главком», партія, згідно з фінансовим звітом за другий квартал 2018 року, не мала ні копійки коштів, і лише у третьому, за даними, оприлюдненими на сайті Національної комісії з питань запобігання та протидії корупції, на рахунок впали перші «копійчані» 4600 гривень.

А от в офіційному звіті політичної сили за четвертий квартал 2018-го цифри вже значно веселіші: 434,9 тис. грн та ще 27 тис. грн доходу вказано як спонсорські внески від адвокатського бюро «Качура Лоєрс» - воно надавало партії у безоплатне користування офіс. До речі, площа орендованого приміщення теж значно збільшилась: зі «смішних» 4 кв. м, про які неодноразово писав «Главком», до 30 кв. м, якщо вірити офіційному звіту, за все тією ж адресою – Січових Стрільців, 77.

Спонсорами партії виступили п’ять осіб: Нижний Сергій Валерійович, який переказав 149 тис. грн, Піщанська Світлана Станіславівна – 145 тис. грн, Кальченко Сергій Віталійович – 100 тис. грн, Дідовець Руслан Сергійович - 20 тис. грн, Ткаченко Павло Володимирович – 20 тис. грн.

При цьому за останні три місяці 2018 року партія, яка за останніми соцопитуваннями, може виграти парламентські вибори, витратила всього 20,3 тис. грн, з яких основна сума – 20 тис. – виплати адвокатському бюро «Качура Лоєрс» за ведення бухобліку. Ще 20 тис. грн - фінансові зобов’язання перед «Качура лоєрс». Решта витрат – за користування банківськими послугами.

Хто ж ці спонсори?

Нижний Сергій Валерійович

Сергій Нижний - адвокат, спеціаліст із цивільного і комерційного права. Був на громадських засадах помічником народного депутата Миколи Катеринчука від блоку «Наша Україна — Народна самооборона» протягом п’ятого і шостого скликань.

У 2007 році балотувався до Верховної Ради 6-го скликання за списком НУ-НС, був включений до виборчого списку під неймовірно далеким для проходження №393. Був партнером адвокатської компанії «Моор і Кросондович» (зараз «Катеринчук, Моор і партнери»), яку заснував Катеринчук. Зараз партнер компанії «Хіллмонт Партнерс».

Клієнтами «Хіллмонт Партнерс» є студія «Квартал-95».

У звіті партії «Слуга народу» прізвище спонсора вказано як «Нижній», проте у компанії «Хіллмонт Партнерс» довірена особа Сергія Нижного підтвердила «Главкому», що чоловік підтримує Володимира Зеленського як кандидата у президенти, як і той факт, що він надав кошти на потреби партії «Слуга народу».

Цікавий факт. Брат Сергія Нижного – Андрій Нижний - суддя Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а батько Валерій Іванович – екс-помічник нардепа від фракції «Блоку Петра Порошенка» Андрія Лопушанського.

Ім’я Сергія Нижного згадувалось у розслідуванні програми «Наші гроші» про квартиру Антона Геращенка. Нардеп винаймав житло площею 190 кв. м, але за даними журналістів, оренду житла нібито сплачував тесть нардепа, який за своїми доходами не міг би собі цього дозволити. Журналісти зробили припущення, що Геращенко насправді не орендує квартиру за $3 тис., а купив її. Доступ на поверх, де жив Геращенко, був повністю перекритий: вихід на сходи закритий, а обидва ліфти не піднімаються на цей поверх.

На поверсі, на якому живе нардеп, під час здачі будинку була одна квартира, яку пізніше «розбили» на дві - 190 кв. мм. і 70 кв. м. – з однаковим номером, а відрізняються вони лише за приписаною літерою. Їх власником є Олександр Даниленко, який сам живе на околиці Троєщини і офіційно має невеликі прибутки, що наштовхує на думку, що він навряд чи отримує щомісяця $3 тис. орендної плати. У коментарі журналістам чоловік не відразу зміг згадати, що Геращенко винаймає в нього житло. Крім того, під час підготовки сюжету одна з двох квартир змінила власника – ним став саме Сергій Нижний, який у 2016 році працював разом із помічницею Геращенка, проте сам Сергій заперечив, що має спільні інтереси з нардепом.

Піщанська Світлана Станіславівна

Світлана Піщанська проживає у Києві, зареєстрована як приватний підприємець, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, комп'ютерного програмування та консультування з питань інформатизації.

У коментарі «Главкому» вона підтвердила, що підтримувала партію Володимира Зеленського своїми кревними.

«Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста – росли в одному дворі», - розповіла Світлана. Вона запевнила, що кошти переказані партії – її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. грн. Сама Піщанська не є членом партії «Слуга народу», очолює представництво іноземної компанії в Україні, проте яку саме – називати відмовилась. У планах Піщанської, за її ж словами, і далі вести підприємницьку діяльність.

Проте з відкритих джерела, зокрема сайту LinkedIn, можна дізнатись що Піщанська - співробітник представництва шведської компанії Metso.

Що цікаво, що у російській мережі «Вконтакте» є профіль особи з таким же ім’ям, віком, зовнішністю і навіть місцем роботи – компанія «Метсо». І там Світлана Піщанська підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна, який підтримав війну Росії проти України, проросійського провокатора і пропагандиста Грема Філіпса. Там користувачка також репостить сторінки проросійських користувачів. При цьому серед уподобань жінки є і українська сторінка ТСН, новинної служби каналу 1+1, який має партнерські стосунки з Зеленським.

У коментарі «Главкому» Світлана підтвердила, що ця сторінка належить їй, але уточнила, що зараз вона вже не користується цим профілем.

«Свою сторінку я не веду дуже давно: роки два чи навіть три», - запевнила Піщанська. Останній пост на відкритій сторінці датується листопадом 2017 року.

Кальченко Сергій Віталійович

Сергій Кальченко - адвокат і раніше партнер вже згаданої вище юридичної компанії «Катеринчук, Моор і партнери». Його ім’я значиться серед її засновників, як і засновників «Українського центру правничих студій при українській правничій фундації» та Hillmont Partners, партнером якої він є зараз.

Сайт «Посіпаки» вказує, що Сергій Кальченко був помічником народного депутата блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» Юрія Ключковського у Верховній Раді четвертого скликання.

Дідовець Руслан Сергійович

Ще одним із спонсорів «Слуги народу» є директор адвокатської агенції «Качура Лоєрс» Руслан Дідовець.

Разом зі своїм колегою Олександром Качурою, Руслан Дідовець у судах представляли компанію «КіноКвартал 95», яка входить у групу компаній «Студія Квартал 95»: вони намагались оскаржити заборону на показ серіалу «Свати».

Особа з таким же іменем зазначена була у 2012 році як довірена особа кандидата у народні депутати України Лупейка Олександра Васильовича - директора юридичної фірми «Імператив-плюс», який так само як і Дідовець, проживає в місті Вишгород Київської області. У 2015 році Лупейко балотувався по мажоритарному округу до Київської обласної ради 7-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Ткаченко Павло Володимирович

Ткаченко Павло вказаний у списках помічників нардепа від «Наша Україна – Народна Самооборона» Миколи Катеринчука. Також його ім’я зазначається серед засновників та партнерів ТОВ «Катеринчук, Моор і партнери», і як один із засновників (разом з Миколою Катеринчуком) громадської організації «Центр суспільно-правових досліджень» (перебуває у стані припинення).

Отже, примітно, що троє з п’яти спонсорів «Слуги народу», мали або мають стосунок до юрфірми «Катеринчук, Моор і партнери» та екс-нардепа «Нашої України» Миколи Катеринчука, який зараз працює у штабі зовсім іншого кандидата у президенти – Анатолія Гриценка. У коментарі «Главкому» Катеринчук пояснив, що майже усі перераховані «Главкомом» спонсори партії Зеленського вже не мають відношення до згаданої адвокатської компанії, хоча дійсно працювали там раніше, а якщо хтось із них працює досі, то навряд чи тепер затримається на своїй посаді.

«Жоден з представників адвокатського об’єднання «Катеринчук, Моор і партнери» не є спонсорами партії «Слуга народу». Це люди, які у нас працювали, але більш ніж рік тому вони створили свою власну компанію, і зараз вони юридично обслуговують частину виборчої кампанії кандидата у президенти Володимира Зеленського. Наприклад, уповноважений у ЦВК Кальченко – колишній партнер «Катеринчук, Моор і партнери», ким не є вже більше року і працює в іншій компанії. Так само Сергій Нижний. Ткаченко Павло ще є нашим партнером, але мені невідомо, щоб він щось перераховував. Якщо це так, то це його особиста справа. Але якщо це правда, то, скоріш за все, він тоді буде працювати в іншій компанії. Бо якщо він приховано займає іншу позицію, яка відмінна від тієї концепції професійної участі у виборах, яку прийняла фірма «Катеринчук, Моор і партнери», значить, він не буде нашим партнером», - запевнив Катеринчук.

Яна Степанковська, «Главком»