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    У світі

    Глава міністерства закордонних справ Німеччини перебуватиме в Україні 18-19 листопада

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    <p>Глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас</p> - Глава міністерства закордонних справ Німеччини перебуватиме в Україні 18-19 листопада

    Глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас

    Це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в понеділок приїде до України з дводенним візитом.

    Про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    «18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів», – написав Мельник.

    Порядок денний Мааса не повідомляється, ймовірно, серед тем обговорення буде зустріч лідерів «нормандської четвірки», яка має відбутися 9 грудня у Парижі.

    Нагадаємо, Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу.

    МЗС Німеччина міністр посол Андрій Мельник
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