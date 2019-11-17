Глава міністерства закордонних справ Німеччини перебуватиме в Україні 18-19 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в понеділок приїде до України з дводенним візитом.

Про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів», – написав Мельник.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019

Порядок денний Мааса не повідомляється, ймовірно, серед тем обговорення буде зустріч лідерів «нормандської четвірки», яка має відбутися 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу.