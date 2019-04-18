Уряд Угорщини критично відреагував на пожежу в Нотр-Дамі



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15 квітня у Соборі Паризької Богоматері сталася масштабна пожежа

У Франції держава володіє церквами, які були побудовані до 1905 року

Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі є трагічним символом «апокаліптичної втрати цінностей, яку ми спостерігаємо в західному світі».

Про це повідомляє Associated Press.

В інтерв'ю для Hir TV Шем’єн сказав, що велику відповідальність за пожежу несе «французька секуляристська, антицерковна політика». У Франції держава володіє церквами, які були побудовані до 1905 року.

Шем’єн, який є главою Християнсько-демократичної партії, зауважив, що Угорщина розгляне можливість зробити свій внесок у відновлення Нотр-Даму, але додав, що «реальність така, що Франція - багата країна, тому чи не повинен Макрон оголосити, що Франція відновить Нотр-Дам?»

«Нехай Бог дозволить, щоб ця трагедія стала знаком, який розбудить французьку націю не тільки з точки зору відновлення храму, але і з точки зору її власної національної самооцінки, власної історії, власної французькості і власного християнства», - заявив заступник угорського прем’єра.

Як відомо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що антиіммігрантська політика Будапешта допомагає захищати християнську культуру Європи.

Як відомо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Джерело: Європейська правда