Біля Капітолію знайшли бомбу

Після виявлення вибухівки будівлю штаб-квартири Республіканського національного комітету евакуювали

Американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні, де проходить масштабна акція протесту прихильників чинного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Інформацію про виявлення бомби на території Капітолію підтвердили ЗМІ декілька правоохоронців.

За даними CNN, бомбу знайшли біля штаб-квартири Республіканського національного комітету, яка розташована за декілька кварталів від Капітолія. Про бомбу розповів директор з комунікацій комітету Майкл Аренс.

Після виявлення вибухівки будівлю штаб-квартири Республіканського національного комітету та Демократичної партії евакуювали.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.