Глава ОБСЄ їде до України: подробиці першого офіційного візиту Збігнєва Рау

Рау планує зустрітись із Зеленським, а потім вирушити на Донбас

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у четвер прибуде з дводенним візитом до України. Він проведе зустрічі з керівництвом нашої держави.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Збігнєв Рау зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і віце-прем'єрміністром – міністром у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Розмови будуть зосереджені на подіях в Україні, заходах, які вживаються за підтримки ОБСЄ для деескалації та вирішення поточної кризи.

Крім того, очільник польської дипломатії зустрінеться зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та координатором проєктів ОБСЄ в нашій країні.

Відбудеться також зустріч Рау з головою Офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Резидентом – координатором Управління ООН з координації гуманітарної допомоги в Україні.

11 лютого чинний голова ОБСЄ відвідає схід України, де ознайомиться з поточною гуманітарною та безпековою ситуацією на постраждалих від конфлікту територіях.

Як повідомлялося, на зустрічі в Києві 10 лютого Дмитро Кулеба має обговорити зі Збігнєвом Рау зусилля задля деескалації безпекової ситуації біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях, активізацію політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та спонукання РФ до виконання її зобов’язань у межах мирного врегулювання.

10 лютого об 11:45 Кулеба та Рау проведуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.

У середині лютого голова ОБСЄ планує зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Тим часом ОБСЄ нарахувала понад 100 танків бойовиків на трьох полігонах.