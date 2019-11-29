Окупанти мінують нові території боєприпасами, вилученими у районах розведення військ



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Бойовики на Донбасі встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін

Російсько-окупаційні війська мінують нові території мінами, вилученими під час розмінування ділянок в районах відведення військ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

«Російські окупанти продовжують інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, в авральному порядку здійснюється облаштування позицій і інших інженерних об’єктів, у т.ч. для їх використання у зимовий період», - повідомив речник.

За словами Шаравари, крім іншого, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у тому числі поза межами позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ.

Речник також зазначив, що недотримання російськими найманцями заходів безпеки у ході мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях призвело до їх загибелі та поранень у 3 окремій мотострілковій бригаді (ОМСБр), 9 окремому мотострілковому полку 1 АК, 2 та 4 ОМСБр 2 АК ЗС РФ.

Нагадаємо, що сьогодні, «Народна рада» підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон «ДНР», згідно з яким «межі» території незаконно формування закріплюються в межах усієї Донецької області України.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.