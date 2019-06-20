Глава уряду Малайзії «сумнівається» в результатах розслідування збиття MH17



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Мохамад Махатхір вважає, що розслідування базувалося на чутках

Махатхір вважає, що розслідування було «заполітизованим»

Очільник уряду Малайзії Мохамад Махатхір заявив про те, що він не задоволений результатами розслідування щодо збиття малайзійського літака MH17 в липні 2014 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами із самого початку розслідування було заполітизованим і зводилося до того як звинуватити РФ в трагедії. Мохамад Махатхір наголосив на тому, що йому важко прийняти результати розслідування, оскільки до його завершення і так говорили, що в збитті лайнера Малайзійських авіаліній винна РФ.

На думку глави уряду Малайзії РФ «не була залучена до збиття літака MH17 і її лише представили, як цапа-відбувайла за трагедію». А висновки міжнародної групи, яка звинуватила трьох громадян РФ і одного громадянина України в збитті малайзійського лайнера, як вважає Мохамад Махатхір базуються на «чутках і неперевіреній інформації».

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Сполучені Штати Америки вітають оприлюднення імен чотирьох підозрюваних міжнародної слідчої групи з катастрофи пасажирського MH17 в 2014 році на Донбасі і закликають Росію забезпечити суд над обвинувачуваними.