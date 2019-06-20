Глава уряду Малайзії «сумнівається» в результатах розслідування збиття MH17
Махатхір вважає, що розслідування було «заполітизованим»
Очільник уряду Малайзії Мохамад Махатхір заявив про те, що він не задоволений результатами розслідування щодо збиття малайзійського літака MH17 в липні 2014 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
За його словами із самого початку розслідування було заполітизованим і зводилося до того як звинуватити РФ в трагедії. Мохамад Махатхір наголосив на тому, що йому важко прийняти результати розслідування, оскільки до його завершення і так говорили, що в збитті лайнера Малайзійських авіаліній винна РФ.
На думку глави уряду Малайзії РФ «не була залучена до збиття літака MH17 і її лише представили, як цапа-відбувайла за трагедію». А висновки міжнародної групи, яка звинуватила трьох громадян РФ і одного громадянина України в збитті малайзійського лайнера, як вважає Мохамад Махатхір базуються на «чутках і неперевіреній інформації».
Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.
Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.
Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.
Сполучені Штати Америки вітають оприлюднення імен чотирьох підозрюваних міжнародної слідчої групи з катастрофи пасажирського MH17 в 2014 році на Донбасі і закликають Росію забезпечити суд над обвинувачуваними.