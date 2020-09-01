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    Глава ВООЗ: безконтрольне послаблення карантину загрожує катастрофою

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    <p>Урядам країн, які бажають відкрити кордони і припинити стримувати поширення коронавірусу, &laquo;потрібно чекати неприємних наслідків&raquo;</p> - Глава ВООЗ: безконтрольне послаблення карантину загрожує катастрофою

    Урядам країн, які бажають відкрити кордони і припинити стримувати поширення коронавірусу, «потрібно чекати неприємних наслідків»

    Скасовувати усі заходи відразу, без будь-якого контролю – це шлях до катастрофи, вважає очільник ВООЗ

    Зняття окремими країнами карантинних обмежень, введених через епідемію коронавірусу, матиме «неприємні наслідки».

    Про це в понеділок, 31 серпня, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

    За його словами, урядам країн, які бажають відкрити кордони і припинити стримувати поширення коронавірусу, потрібно чекати неприємних наслідків.

    «Чим більше держави контролюють поширення Covid-19, тим більше вони можуть відкриватися. Але скасовувати усі заходи відразу, без будь-якого контролю – це шлях до катастрофи», – заявив глава ВООЗ.

    До слова, ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку.

    Також Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

    Зазначимо, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом. Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

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