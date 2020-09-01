Глава ВООЗ: безконтрольне послаблення карантину загрожує катастрофою
Урядам країн, які бажають відкрити кордони і припинити стримувати поширення коронавірусу, «потрібно чекати неприємних наслідків»
Скасовувати усі заходи відразу, без будь-якого контролю – це шлях до катастрофи, вважає очільник ВООЗ
Зняття окремими країнами карантинних обмежень, введених через епідемію коронавірусу, матиме «неприємні наслідки».
Про це в понеділок, 31 серпня, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.
За його словами, урядам країн, які бажають відкрити кордони і припинити стримувати поширення коронавірусу, потрібно чекати неприємних наслідків.
«Чим більше держави контролюють поширення Covid-19, тим більше вони можуть відкриватися. Але скасовувати усі заходи відразу, без будь-якого контролю – це шлях до катастрофи», – заявив глава ВООЗ.
До слова, ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку.
Також Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.
Зазначимо, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом. Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.