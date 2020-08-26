У Китаї розпочинають тестувати на добровольцях вакцину від коронавірусу з клітин комах
Попередні дослідження показали, що препарат здатний викликати імунну відповідь організму на коронавірус вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкці
Влада Китаю схвалила випробування на добровольцях вакцини від коронавірусу, зробленої з клітин комах.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
За інформацією агенції, попередні дослідження на кроликах і приматах показали, що препарат здатний викликати імунну відповідь організму на коронавірус вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкції без явних побічних ефектів.
Розробка вчених з Сичуаньського університету була схвалена для проведення тестів державним управлінням контролю над лікарськими засобами.
Це буде перше в країні випробування вакцини, створеної з клітин комах.
Відзначається, що необхідна суміш була отримана шляхом ставки генів вірусу SARS-CoV-2 в клітини комах, які можуть вирощувати вірусні білки. Така технологія підходить для масового виробництва вакцини.
Нагадаємо, 17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.
Як повідомлялося, ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу.
15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.
ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.
Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.