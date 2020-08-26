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    У світі

    У Китаї розпочинають тестувати на добровольцях вакцину від коронавірусу з клітин комах

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    У Китаї розпочинають тестувати на добровольцях вакцину від коронавірусу з клітин комах - У Китаї розпочинають тестувати на добровольцях вакцину від коронавірусу з клітин комах
    У Китаї розпочинають тестувати на добровольцях вакцину від коронавірусу з клітин комах

    Попередні дослідження показали, що препарат здатний викликати імунну відповідь організму на коронавірус вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкці

    Влада Китаю схвалила випробування на добровольцях вакцини від коронавірусу, зробленої з клітин комах.

    Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

    За інформацією агенції, попередні дослідження на кроликах і приматах показали, що препарат здатний викликати імунну відповідь організму на коронавірус вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкції без явних побічних ефектів.

    Розробка вчених з Сичуаньського університету була схвалена для проведення тестів державним управлінням контролю над лікарськими засобами.

    Це буде перше в країні випробування вакцини, створеної з клітин комах.

    Відзначається, що необхідна суміш була отримана шляхом ставки генів вірусу SARS-CoV-2 в клітини комах, які можуть вирощувати вірусні білки. Така технологія підходить для масового виробництва вакцини.

    Нагадаємо, 17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

    Як повідомлялося, ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу.

    15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Німеччина ВООЗ коронавірус
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