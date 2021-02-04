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    У світі

    Xiaomi заборонила встановлювати сервіси Google на свої смартфони

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    Деякі девайси не можуть встановлювати&nbsp;Google та їх сервіси - Xiaomi заборонила встановлювати сервіси Google на свої смартфони
    Деякі девайси не можуть встановлювати Google та їх сервіси
    Фото з відкритих джерел

    Компанія не розкрила список девайсів, на які не можна встановити сервіси Google

    Xiaomi заблокувала установку Google-сервісів на ряді смартфонів. Про це повідомляє видання GizmoChina.

    Представники китайської корпорації підтвердили журналістам, що на смартфони, які не розраховані на сервісну структуру Google, встановити додатки американської компанії неможливо.

    «Це не дивно, адже більшість пристроїв у Китаї не підтримують Google Media Services (GMS), оскільки сервіси компанії заборонені у країні», – зауважили автори видання.

    Компанія не розкрила список девайсів, на які не можна встановити сервіси Google. Однак деякі користувачі повідомили, що до подібних моделей відносяться як мінімум Redmi K30 Ultra і Redmi 10X 5G.

    Обмеження поширюються на продавані для Китаю пристрої – користувачі в інших регіонах можуть встановлювати на свої девайси Google-сервіси.

    Журналісти помітили, що компанія розвиває власну оболонку MIUI для операційної системи Android. Скарги користувачів на відключення сервісів Google стали з'являтися після релізу нової версії прошивки – MIUI 12.5.

    Нагадаємо, що Xiaomi представила революційну технологію бездротової зарядки

    Теги: Google гаджет Xiaomi новости
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