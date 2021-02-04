Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)

Ймовірно, що смартфон Xiaomi дебютує протягом 2021 року

Екран телефону може зміщатися за допомогою голосової команди

Xiaomi запатентувала смартфон з екраном, оберненим круглим корпусом. Про це повідомляє нідерландське видання LetsGoDigital.

Документ виявили у базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Згідно з зображенням, вироблений смартфон має гнучкий дисплей, який розгортає корпус пристрою на всі сторони.

Гнучкий екран покриває майже всю передню панель, нижню межу, загортається і поширюється на більшу частину задньої панелі. Фронтальну камеру, на перший погляд, не видно. Однак передню панель з екраном можна зрушити вниз, і тоді відкривається модуль з фронтальною камерою.

Судячи з опису, подібна конструкція робить передню і задню панель рівноцінними з точки зору доступу до основних функцій пристроїв.

Компанія зареєструвала дві концептуальні моделі. Перший має випадаючий з верхнього торця модуль із камерами, друга – екранний елемент у стилі вирізу, як в iPhone.

У них доступні фронтальна камера, розмовний динамік та датчики. Скоріше за все, Xiaomi тестує обидві версії гаджета.

Прототип має порт USB-C та 3,5-міліметрове аудіогніздо під навушники. Точні характеристики девайса не розкриваються.

Нагадаємо, що Xiaomi заборонила встановлювати сервіси Google на свої смартфони.