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    Технології

    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)

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    Ймовірно, що смартфон Xiaomi дебютує протягом 2021 року - Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)
    Ймовірно, що смартфон Xiaomi дебютує протягом 2021 року
    Фото: LetsGoDigital

    Екран телефону може зміщатися за допомогою голосової команди

    Xiaomi запатентувала смартфон з екраном, оберненим круглим корпусом. Про це повідомляє нідерландське видання LetsGoDigital.

    Документ виявили у базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Згідно з зображенням, вироблений смартфон має гнучкий дисплей, який розгортає корпус пристрою на всі сторони.

    Гнучкий екран покриває майже всю передню панель, нижню межу, загортається і поширюється на більшу частину задньої панелі. Фронтальну камеру, на перший погляд, не видно. Однак передню панель з екраном можна зрушити вниз, і тоді відкривається модуль з фронтальною камерою.

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    на весь екран згорнути
    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)
    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)
    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)
    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)
    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)
    Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone (фото)

    Судячи з опису, подібна конструкція робить передню і задню панель рівноцінними з точки зору доступу до основних функцій пристроїв.

    Компанія зареєструвала дві концептуальні моделі. Перший має випадаючий з верхнього торця модуль із камерами, друга – екранний елемент у стилі вирізу, як в iPhone.

    У них доступні фронтальна камера, розмовний динамік та датчики. Скоріше за все, Xiaomi тестує обидві версії гаджета.

    Прототип має порт USB-C та 3,5-міліметрове аудіогніздо під навушники. Точні характеристики девайса не розкриваються.

    Нагадаємо, що Xiaomi заборонила встановлювати сервіси Google на свої смартфони.

    Теги: порт смартфон Xiaomi новости
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