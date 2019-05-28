Вакарчук представив нових членів партії «Голос»



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Ярослав Железняк, Святослав Вакарчук та Павло Кухта

Павло Кухта та Ярослав Железняк – «професіонали, які максимально доклалися до того, щоб відбулася більшість позитивних реформ»

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук представив ще двох членів його команди – Павла Кухту та Ярослава Железняка.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Павло Кухта, який останні три роки був двигуном багатьох реформаторських ініціатив уряду, став програмним директором партії «Голос». Ярослав Железняк, один з найкращих професіоналів зі зв’язків з Верховною Радою, обійняв посаду заступника керівника виборчої кампанії партії «Голос», - йдеться у повідомленні.

«Павло та Ярослав - це професіонали, які максимально доклалися до того, щоб відбулася більшість позитивних реформ. Я дуже радий, що вони сьогодні приєдналися до нашої команди», - зазначив Вакарчук.

Павло Кухта - екс-заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні. Зазначається, що він - фахівець у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи.

Ярослав Железняк - також член SAGSUR, радник з питань зв'язків з органами державної влади. У 2015 - 2018 роках - був радником міністра економічного розвитку й торгівлі України, а у липні 2017 року - призначений радником прем’єр-міністра зі зв’язків із парламентом.

«Старі політики так і не запровадили відкриті списки. Нас це не зупиняє. Ми починаємо працювати для того, щоб завести в парламент людей нової генерації, та разом кардинально змінити роботу Верховної Ради», - заявив Железняк.

Як повідомлялося, на зїзді партії «Голос» лідер політсили Святослав Вакарчук запропонує не включати до списку чинних депутатів Верховної Ради. «Тих із них, кого виборці вже знають за ефективність і порядність, «Голос» підтримає на округах», – уточнили у прес-службі.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

Вакарчук також озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.