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    Голова Європейської ради вийшов з карантину

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    Шарль Мішель вийшов з карантину після того, як його тест на коронавірус показав негативний результат - Голова Європейської ради вийшов з карантину
    Шарль Мішель вийшов з карантину після того, як його тест на коронавірус показав негативний результат

    Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня, - прессекретар

    Голова Європейської ради Шарль Мішель вийшов з карантину після того, як його тест на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомив його прессекретар Баренди Лейтсо у Твітер.

    «Сьогодні результат тесту на Covid-19 президента Євроради був негативним. Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня», – написав він.

    Як повідомлялося, 22 вересня голова Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про те, що йде на вимушений карантин у зв’язку з ризиком зараження коронавірусом та про відтермінування Спеціального саміту ЄС, що мав відбутися 24-25 вересня.

    Згодом Мішель також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради, що була запланована на 24-25 вересня до 1-2 жовтня.

    До слова, Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус для євродепутатів та персоналу, результати тестування будуть доступні протягом доби.

    Нагадаємо, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу. Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали. 

    ЄС Європарламент президент карантин коронавірус
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