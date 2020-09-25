Голова Європейської ради вийшов з карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шарль Мішель вийшов з карантину після того, як його тест на коронавірус показав негативний результат

Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня, - прессекретар

Голова Європейської ради Шарль Мішель вийшов з карантину після того, як його тест на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомив його прессекретар Баренди Лейтсо у Твітер.

«Сьогодні результат тесту на Covid-19 президента Євроради був негативним. Президент більше не перебуває на карантині та продовжує готувати спеціальне засідання Європейської Ради призначене на 1 та 2 жовтня», – написав він.

Як повідомлялося, 22 вересня голова Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про те, що йде на вимушений карантин у зв’язку з ризиком зараження коронавірусом та про відтермінування Спеціального саміту ЄС, що мав відбутися 24-25 вересня.

Згодом Мішель також вирішив відтермінувати спеціальну зустріч Європейської Ради, що була запланована на 24-25 вересня до 1-2 жовтня.

До слова, Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус для євродепутатів та персоналу, результати тестування будуть доступні протягом доби.

Нагадаємо, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу. Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали.