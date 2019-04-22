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    Як проголосували Київ та область (дані ЦВК)

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    Володимир Зеленський переміг на територіальних виборчих округах Києва та області - Як проголосували Київ та область (дані ЦВК)
    Володимир Зеленський переміг на територіальних виборчих округах Києва та області

    Понад 60% мешканці столиці та регіону віддали свої голоси за Володимира Зеленського

    Станом на 11:00 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 99,72% електронних протоколів виборців у  Києві.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 60,17% киян.

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    Станом на цей час, ЦВК опрацювала 87,28% електронних протоколів виборців по Київській області. Згідно з даними Центрвиборчкому, за Зеленського проголосували 69,87% мешканців столичного регіону.

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    Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.15%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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