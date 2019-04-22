Як проголосували Київ та область (дані ЦВК)
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Розсилка
Понад 60% мешканці столиці та регіону віддали свої голоси за Володимира Зеленського
Станом на 11:00 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 99,72% електронних протоколів виборців у Києві.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 60,17% киян.
Станом на цей час, ЦВК опрацювала 87,28% електронних протоколів виборців по Київській області. Згідно з даними Центрвиборчкому, за Зеленського проголосували 69,87% мешканців столичного регіону.
Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.
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Зеленський Володимир Олександрович73.15%
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Порошенко Петро Олексійович24.52%
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.
Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.