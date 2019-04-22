Як проголосували Київ та область (дані ЦВК)



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Володимир Зеленський переміг на територіальних виборчих округах Києва та області

Понад 60% мешканці столиці та регіону віддали свої голоси за Володимира Зеленського

Станом на 11:00 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 99,72% електронних протоколів виборців у Києві.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 60,17% киян.

Станом на цей час, ЦВК опрацювала 87,28% електронних протоколів виборців по Київській області. Згідно з даними Центрвиборчкому, за Зеленського проголосували 69,87% мешканців столичного регіону.

Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

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Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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