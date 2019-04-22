Соціолог про перемогу Зеленського: Це лише ілюзія об’єднання



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Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Фото: Главком

На думку Бекешкіної, країну під час виборів об’єднало гасло «так далі жити не можна»

Попри високий результат Володимира Зеленського, останні вибори не об’єднали Україну, а тільки створили ілюзію такого об’єднання, вважає Ірина Бекешкіна, українська соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Таку думку вона висловила в ефірі Громадського.

«Коли ми аналізували виборців Зеленського - вони діляться, вони діляться так, як ділиться країна. Насправді це ілюзія об’єднання, це наслідок невизначеності, тому що кожен у Зеленського вкладає свої мрії, свої побажання і очікування», - заявила Бекешкіна.

Вона навела приклад: серед виборців Петра Порошенка 80% виступають за членство в НАТО, а серед виборців Зеленського з цього ж питання зовсім інші цифри: 37% підтримують вступ в Альянс, 33% - за нейтральний статус, а 6% - за військовий союз з Росією.

«І по багатьох питаннях, які ділять країну, воно саме так. Тому я б не сказала, що це об’єднання стабільне і надійне», - зазначила соціолог.

На думку Бекешкіної, країну під час виборів об’єднало гасло «так далі жити не можна». «Оце бажання - це певний вирок політичній системі, політичній еліті. Об’єднало, так би мовити, заперечення існуючого. А що стосується позитивної майбутньої програми, то тут, скоріше за все, Україна залишилась роз’єднаною», - резюмувала вона.

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Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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