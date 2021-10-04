Головні новини 4 жовтня за хвилину

Розслідування Pandora Papers частково підтвердило схему переказування коштів від структур олігарха до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників

Рада може розглянути відкликання Разумкова з посади 7 жовтня, Порошенко назвав міжнародні фінансові злочини Зеленського та Коломойського ударом по державі

Відставку Разумкова Рада розгляне вже цього тижня

Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Про це повідомляє сьогодні низка ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела у Раді. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду. Більше читайте тут.

Порошенко назвав офшорні викриття Зеленського та його команди ударом по Україні

Міжнародні фінансові злочини президента України Володимира Зеленського та його партнера Ігоря Коломойського, про які повідомили світові ЗМІ, не розслідуються в Україні та є ударом по державі. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Більше читайте тут.

ЦВК Грузії порахувала всі голоси на місцевих виборах

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії. За результатами голосування, панівна партія «Грузинська мрія» набрала 46,69%, а опозиційну силу «Єдиний національний рух» підтримали 30,7% виборців. ЦВК Грузії порахувала всі голоси на місцевих виборах. Читайте більше тут.

Хто стане першим віце-спікером? У «Слузі народу» визначилися з головним кандидатом

У разі усунення Дмитра Разумкова з посади голови парламенту та призначення на його місце Руслана Стефанчука звільняється місце першого віце-спікера. За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти його після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії Олександра Корнієнка. ‌Читайте більше тут.

«Офшор 95»: радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у фільмі-розслідуванні «Слідство.інфо» про президента Володимира Зеленського та пов'язані з ним офшорні компанії «немає нічого компрометуючого». І взагалі, нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють «особливостями ринку» тих часів. Більше читайте тут.

Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

У Чернігові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування усім чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського та чоловікові, який пограбував одного з потерпілих. Більше читайте тут.

Раніше підозрювані розповіли моторошні деталі вбивства поліцейського.

Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

Садовий: Львів входить до «червоної» зони

Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Більше читайте тут.

Скандал із Осадчою. Поліцейські пояснили, чому працювали «таксистами» ведучої

Патрульні Львівщини прокоментували свої послуги супроводу, які надали телеведучій Катерині Осадчій після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці. Про це вони написали у коментарі під постом Уляни Дідич на Fаcebook. Більше читайте тут.

Нобелівську премію з медицини отримали вчені, що відкрили рецептори болю, температури та дотику

Лауреатами Нобелівської премії в області фізіології та медицини 2021 року стали Девід Джуліус з Каліфорнійського університету Сан-Франциско й Ардем Патапутян з інституту Скріппса в Ла-Хойя (США). Більше читайте тут.