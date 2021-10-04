Розумна метрологія. Репортаж з сучасного центру повірки газових лічильників

Сучасний метрологічний центр у Харкові: від ідеї до створення пройшло всього десять місяців

РГК планує побудувати другий в Україні сучасний метрологічний центр в Івано-Франківську

Регіональна газова компанія в рамках своєї програми «РГК метрологія» має намір у 2022 році відкрити в Івано-Франківській області свій другий сучасний центр для повірки газових лічильників. «Главком» відвідав уже чинний метрологічний центр у Харкові та переконався, що навіть двох таких підприємств для України буде замало.

Повірка – це технологічний процес, який підтверджує відповідність лічильників води, газу та електроенергії певним заданим параметрам. Тобто в процесі повірки з'ясовується: чи правильно прилад знімає показання, чи не почав він згодом барахлити. Повірка також покаже, чи не втрутився власник лічильника в його роботу, знявши пломбу та підклавши магнітик або підкрутивши дані. І всі ці процедури відбуваються в метрологічних лабораторіях при відповідних організаціях – водоканалах, облгазах і комуненерго.

Проєкт «РГК метрологія» був створений з дальнім прицілом – коли українські газорозподільні мережі перейдуть на водневу суміш (відповідні випробування Регіональна газова компанія проводить з серпня 2020 року), знадобляться нові сучасні лічильники, які стануть взаємодіяти з воднем. І для їх повірки будуть необхідні не просто лабораторії, а великі метрологічні центри, оснащені найсучаснішим обладнанням.

Перший в Україні метрологічний центр РГК був створений на базі метрологічної лабораторії АТ «Харківгаз». Як розповів «Главкому» начальник метрологічного центру Денис Французов, обговорення нового проєкту почалося у вересні 2019 року, а вже в липні 2020-го новий центр, у створення якого було вкладено близько 100 млн грн, прийняв на обстеження першу партію газових лічильників.

Начальник метрологічного центру Денис Французов розповідає, що лічильники на повірку надсилають навіть поштою (фото: glavcom.ua)

Зараз харківський метрологічний центр – єдине не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі метрологічне підприємство, яке працює як smart factory («розумна фабрика»). Обладнання від найкращих світових виробників забезпечує виконання повного технологічного циклу повірки лічильника в повністю автоматизованому режимі.

Підприємство, зокрема, обладнано калібрувальними та повірочними системами німецьких компаній Innotech meter calibration systems і Hess, а так само приладовими стендами американської фірми Ametek і фінської Beamex. Інноваційні технології дозволяють значно скоротити час повірки газових лічильників.

За словами Французова, якщо раніше повірялося сто побутових приладів на день, то тепер – на порядок більше. «І ще в день обстежується до двадцяти промислових лічильників, раніше були одиниці. Зараз надсилають зі всієї України, поштою», – говорить начальник метрологічного центру.

На підході – ще три центри

Хоч центр і «смарт», люди в ньому, звичайно, працюють. Вивантажують, наприклад, газові прилади (в день з усієї Харківської області приходить понад 150 ящиків з побутовими лічильниками, в кожному – п'ять-шість приладів). Знімають запобіжні пломби, ставлять прилади на обстеження. Дистанційно стежать за процесом перевірки за допомогою комп'ютерів.

Оператор лабораторії побутових лічильників контролює процес повірки (фото: glavcom.ua)

У залі для промислових лічильників не просто автоматизовані приладові стенди, а просто турбіни, через які можуть проганятися від 0,1 до декількох тисяч кубометрів газу. Агрегати, до яких приєднується для повірки газовий прилад, працюють, образно кажучи, за принципом пилососа – всмоктують газ з максимальною тягою 40 м/c, а потім показання лічильника порівнюються з еталоном.

Апарат для повірки промислових лічильників здатний створювати тягу до 40 м/с (фото: glavcom.ua)

На питання «Главкома», чи працюють ці «турбіни» з водневою сумішшю, Денис Французов відповідає ствердно: «Адже справа не у складі газу, а у пропускній здатності газового лічильника».

Треба відзначити, що промислові газові лічильники повинні проходити перевірку один раз на два роки, а побутові – раз на вісім років. (Міжповірочний інтервал побутових лічильників газу становить 5 або 8 років, в залежності від типу лічильника та виробника, але зараз в Україні понад 90% сучасних лічильників мають максимальний інтервал). У нашій країні загальна кількість побутових лічильників – близько 12 млн, і для того, щоб всі вони поетапно проходили обстеження, необхідно повіряти понад 1,5 млн приладів на рік. А потужності харківського метрологічного центру РГК дозволяють надавати комплексний сервіс тільки 250 тис. побутових газових приладів щорічно.

Так що навіть будівництво аналогічного метрологічного центру РГК в Івано-Франківській області проблеми не вирішить. Втім, як запевнили «Главком» у Регіональній газовій компанії, в метрологічній програмі передбачено до 2025 року будівництво ще трьох центрів – у Київській області, Дніпрі та Вінниці, що в цілому дозволить щорічно повіряти вже 1,25 млн побутових лічильників. А решту повірки цілком здолають наявні невеликі метрологічні лабораторії.

Андрій Кузьмін, «Главком»