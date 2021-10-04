ЦВК Грузії порахувала всі голоси на місцевих виборах

Правляча партія «Грузинська мрія» набрала 46,69%

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії. За результатами голосування, правляча партія «Грузинська мрія» набрала 46,69%, а опозиційну силу «Єдиний національний рух» підтримали 30,7% виборців.

Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила «За Грузію» отримала підтримку 7,8% виборців.

Як проголосували за інші партії:

«Лело» – 2,71%;

«Європейська Грузія» – 1,66%;

«Альянс патріотів Грузії» – 1,46%;

«Гірчі - більше свободи» – 1,44%;

«Лейбористська партія Грузії» – 1,38%;

«Третя сила – Стратегія Агмашенебелі» – 1,34%;

«Анна Долідзе - Для народу» – 0,85%;

«Алеко Елісашвілі – Громадяни» – 0,83%;

«Олена Хоштарія – Дроа» – 0,61%.

Місія ОБСЄ вже заявила, що вибори в Грузії пройшли спокійно і мирно.

Раніше повідомлялося, що у Грузії відбудеться другий тур виборів мерів у п'яти великих самоврядних містах – у Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі і Поті, так як жоден із кандидатів не набирає необхідну кількість голосів для перемоги в першому турі.

До слова, активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням. Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».

Як відомо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні виборів приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Його затримали правоохоронці та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

Колишній очільник Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з грузинської в’язниці у Руставі, куди його було поміщено після затримання.

Зазначимо, це другий лист Саакашвілі із в'язниці. У першому він звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори.

Стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.