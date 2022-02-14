Головнокомандувач Збройних сил розповів, скільки росіян буде задіяно у нападі на Україну

Валерій Залужний розповів, яким чином РФ підготувалася до вторгнення в Україну

Росія зосередла понад 100 батальйонно-тактичних груп біля українських кордонів

Російська Федерація наразі зосередила біля українських кордонів військове угрупування кількістю близько 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще близько 20 батальйонно-тактичних груп здійснюють постійні переміщення біля кордонів України від окупованого Криму до Білорусі. Про це в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Військовик уточнив, що наразі військовий контингент, накопичений Росією для можлвого вторгнення, налічує близько 120 тис. осіб.

Також Залужний наголосив, що наразі українська армія спостерігає за переміщеннями ворога та готується відбивати можливу атаку.

Варто зазначити, що батальйонно-тактична група – це з’єднання, що створюється на період виконання бойового завдання для самостійних тактичних дій з різних підрозділів збройних сил, укомплектованих відповідною технікою та озброєнням, та за кількістю особового складу еквівалентне батальйону (400-800 осіб).

Раніше повідомлялося, що ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання з реактивною артилерією (відео).

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