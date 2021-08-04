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    Гонтарева пропонує зробити Рожкову «Героєм України»

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    Катерина Рожкова&nbsp;планує працювати в Нацбанку ще щонайменше чотири роки - Гонтарева пропонує зробити Рожкову «Героєм України»
    Катерина Рожкова планує працювати в Нацбанку ще щонайменше чотири роки
    Фото з відкритих джерел

    Рожкова побудувала всі системи контролю банківської системи, – Гонтарева

    Колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій потрібно дати звання «Героя України». Про це ексочільниця НБУ повідомила в інтерв’ю «Главкому».

    «Вона знає від А до Я – всі банки і небанківські установи, вона побудувала всі системи контролю банківської системи, вона імплементувала всі провідні світові практики регулювання банків і небанківських установ. Я взагалі вважаю, що їй треба дати звання Героя України, але її навпаки перевели на зовсім інший напрямок», – пояснила пані Гонтарева.

    Однак, чи варто пані Рожковій добути до кінця семирічного контракту ексголова НБУ резюмувала так: «Я б не досиділа, враховуючи, як зараз там до неї ставляться. Сподіваюся, що Катерина зможе пересилити емоції і працювати далі, бо вона професійна людина, яка дуже серйозно ставиться до своєї роботи. Тому я сподіваюся, що вона зможе».

    Та Катерина Рожкова іншої думки. Перша заступниця голови НБУ планує працювати в Нацбанку ще щонайменше чотири роки. Про це вона написала у Facebook.

    Гонтарева ж не змогла досидіти до кінця свого контракту через булінг.

    «Я не змогла, у мене був контракт на сім років, але я не витримала знущань наді мною і моєю родиною і пішла через три роки, коли всі основні реформи було зроблено», – каже пані Валерія.

    Подібне сталося і з Катериною Рожковою. Не так давно на одному із національних каналів її знову показали в непривабливому світлі. Валерія Гонтарева називає це тактико-психологічним тиском.

    Нагадаємо, колишня очільниця НБУ Гонтарева вважає, що винних у її справі досі не знайшли, адже до злочинів причетні спецслужби України.

    Також Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП. Наразі не скаржиться на своє здоров’я і навіть долає пішки великі відстані щодня.

    Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни – «Приватбанку».

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    Теги: Валерія Гонтарева Катерина Рожкова НБУ
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    Гонтарева пропонує зробити Рожкову «Героєм України»