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    Україна виграла першу золоту медаль Олімпіади

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    Жан Беленюк виграв для України перше золото Олімпіади - Україна виграла першу золоту медаль Олімпіади
    Жан Беленюк виграв для України перше золото Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Український борець в блискучому стилі провів фінальний поєдинок

    Є перша золота нагорода Олімпіади. Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

    Жан провів поєдинок дуже спокійно. Не нервував навіть коли супернику дали бал за нібито пасивні дії українця. З партера Беленюк вийшов дуже швидко, а потім провів блискучу атаку, перевернувши суперника через себе.

    Сьогодні срібну нагороду приніс нашій команді Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він поступився іранцю Мохаммаду Гераї.

    Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

    Наші спортсмени виграли також шасть бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна з борчинею Аллою Черкасовою.

    Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.

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    Теги: Олімпіада
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    Україна виграла першу золоту медаль Олімпіади