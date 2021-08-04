Україна виграла першу золоту медаль Олімпіади

Український борець в блискучому стилі провів фінальний поєдинок

Є перша золота нагорода Олімпіади. Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Жан провів поєдинок дуже спокійно. Не нервував навіть коли супернику дали бал за нібито пасивні дії українця. З партера Беленюк вийшов дуже швидко, а потім провів блискучу атаку, перевернувши суперника через себе.

Сьогодні срібну нагороду приніс нашій команді Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він поступився іранцю Мохаммаду Гераї.

Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

Наші спортсмени виграли також шасть бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна з борчинею Аллою Черкасовою.

Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.