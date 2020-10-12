Графік роботи харківського метро зміниться через спалах Covid-19



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Метро Харкова зменшить інтервали між потягами Фото: Укрінформ

Зупиняти роботу метрополітену міська влада не буде

Мерія Харкова доручила керівництву метрополітену скоротити інтервали між поїздами. Відповідне доручення генеральному директору КП «Харківський метрополітен» В'ячеславу Стаматіну дав перший заступник мера міста Ігор Терехов.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«Ви повинні розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом, щоб люди не скупчувалися на платформах», - заявив Терехов.

За його словами, влада також планує звернутися в Національну поліцію з вимогою посилити контроль за дотриманням маскового режиму в громадському транспорті.

При цьому Терехов підкреслив, що зупиняти роботу метрополітену міська влада не буде.

Зазначимо, сьогодні прем'єр України Денис Шмигаль закликав регіони утриматися від масових заходів на День захисника. Також він доручив головам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозицій щодо збільшення кількості ліжок для хворих Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 265454

Хворіють 146029

Одужали 114410

Померли 5015

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Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Разом з тим мер Черкас відмовився посилювати карантин у місті.