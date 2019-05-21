Грибаускайте закликала Зеленського «розчавити» олігархічну систему



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даля Грибаускайте та Володимир Зеленський у Києві, 20 травня 2019 року

Президент Литви зазначила, що Україна зараз знаходиться на роздоріжжі – «у неї дуже багато викликів, але і величезних можливостей»

Президент Литви Даля Грибаускайте закликала президента України Володимира Зеленського «розчавити» вкорінену в Україні олігархічну систему.

Про це свідчить поширений президентською прес-службою аудіозапис, повідомляє DELFI.

«Новий президент (України - ред.) хоче дуже багатьох змін, його пов'язують з великими надіями людей. Тому ці зміни можливі, якщо люди його підтримають, і, зрозуміло, якщо цей президент буде здатний скористатися цією підтримкою, буде здатний скористатися ситуацією, що склалася і розчавити нарешті олігархічну систему, яка була створена і діє в Україні майже 30 років», - сказала Грибаускайте.

Вона зазначила, що Україна зараз знаходиться на роздоріжжі – «у неї дуже багато викликів, але і величезних можливостей».

Грибаускайте підкреслила, що Литва послідовно і принципово підтримує українців, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає всебічну підтримку.

За словами президента Литви, обравши Зеленського, українці висловили тверде прагнення жити в європейській державі зі стандартами європейської демократії, верховенством закону, прозорості та прав людини.

«Тому особливо важливо подолати корупцію, забезпечити прозору діяльність державних інститутів, судів і охорони права, західну культуру бізнесу, здійснити реформу енергетичного сектора, підвищити енергетичну безпеку і реалізувати інші важливі реформи», - додала Грибаускайте.