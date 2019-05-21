  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Грибаускайте закликала Зеленського «розчавити» олігархічну систему

    • Розсилка
    <span>Даля Грибаускайте та Володимир Зеленський у Києві, 20 травня 2019 року&nbsp;</span> - Грибаускайте закликала Зеленського «розчавити» олігархічну систему
    Даля Грибаускайте та Володимир Зеленський у Києві, 20 травня 2019 року 

    Президент Литви зазначила, що Україна зараз знаходиться на роздоріжжі – «у неї дуже багато викликів, але і величезних можливостей»

    Президент Литви Даля Грибаускайте закликала президента України Володимира Зеленського «розчавити» вкорінену в Україні олігархічну систему.

    Про це свідчить поширений президентською прес-службою аудіозапис, повідомляє DELFI.

    «Новий президент (України - ред.) хоче дуже багатьох змін, його пов'язують з великими надіями людей. Тому ці зміни можливі, якщо люди його підтримають, і, зрозуміло, якщо цей президент буде здатний скористатися цією підтримкою, буде здатний скористатися ситуацією, що склалася і розчавити нарешті олігархічну систему, яка була створена і діє в Україні майже 30 років», - сказала Грибаускайте.

    Читайте також

    Вона зазначила, що Україна зараз знаходиться на роздоріжжі – «у неї дуже багато викликів, але і величезних можливостей».

    Грибаускайте підкреслила, що Литва послідовно і принципово підтримує українців, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає всебічну підтримку.

    За словами президента Литви, обравши Зеленського, українці висловили тверде прагнення жити в європейській державі зі стандартами європейської демократії, верховенством закону, прозорості та прав людини.

    «Тому особливо важливо подолати корупцію, забезпечити прозору діяльність державних інститутів, судів і охорони права, західну культуру бізнесу, здійснити реформу енергетичного сектора, підвищити енергетичну безпеку і реалізувати інші важливі реформи», - додала Грибаускайте.

    Як повідомлялося, 20 травня новообраний президент України Володимир Зеленський приніс присягу на вірність Україні і приступив до виконання обов'язків президента України. На церемонії інавгурації була присутня президент Литви Грибаускайте. У той же день вони провели в Києвідвосторонню зустріч.

     

    Читайте також
    олігархи українці Литва Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ