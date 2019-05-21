Зеленський подякував президенту Латвії за незмінну підтримку України



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Володимир Зеленський та Раймондс Вейоніс Фото:president.gov.ua

Зеленський після інавгурації зустрівся з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом, який прибув в Україну для участі в урочистій церемонії інавгурації.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський зокрема подякував Вейонісу, що у важкий для України період Латвія була й залишається надійним партнером і другом України та відзначив її зусилля у підтримці територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, у наданні допомоги Україні в реформуванні оборонного сектору.

Зі слів новообраного глави держави, пріоритети України у зовнішній політиці та продовженні реформ залишаються незмінними.

Він висловив сподівання, що Латвія й надалі буде адвокатом України в Європейському Союзі та НАТО.

Крім того, Зеленський запевнив колегу, що в центрі його уваги залишатиметься захист іноземних інвесторів.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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