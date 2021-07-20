У Києві знову очікується гроза
У столиці оголошено I рівень небезпеки
У вівторок, 20 липня, в Києві очікуються грози. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі варто сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.
Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.
Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».
За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.
У Києві під час потужної зливи 19 липня повалені та пошкоджені близько 380 дерев.