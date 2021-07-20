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    У Києві знову очікується гроза

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    Синоптики прогнозують грозу в Києві - У Києві знову очікується гроза
    Синоптики прогнозують грозу в Києві
    Фото: glavcom.ua

    У столиці оголошено I рівень небезпеки

    У вівторок, 20 липня, в Києві очікуються грози. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі варто сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня повалені та пошкоджені близько 380 дерев.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода дощ
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    У Києві знову очікується гроза