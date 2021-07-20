У Києві знову очікується гроза

У столиці оголошено I рівень небезпеки

У вівторок, 20 липня, в Києві очікуються грози. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі варто сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня повалені та пошкоджені близько 380 дерев.