Грузія з 1 березня відкривається для українських туристів

Для вʼїзду в країну потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше 72-х годин

Грузія з 1 березня 2021 року відкривається для українських туристів. Для вʼїзду в країну потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше 72-х годин. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Також на третій день перебування в Грузії доведеться пройти повторне тестування власним коштом.

Послаблення також стосується громадян Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії, Білорусі. Як пояснив премʼєр-міністр Іраклі Гарібашвілі, йдеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом, сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Станом на 24 лютого, Грузія перебуває в українському переліку «червоних» країн. Відповідно, після повернення з неї необхідно буде або зробити тест на коронавірус, або відправитись на самоізоляцію на 2 тижні.

Також нагадаємо, що із 1 березня 2021 року українці матимуть право подорожувати в Гренаду без необхідності оформлювати візу. Цього дня набуває чинності угода між урядами обох країн про скасування візових вимог. Гренада – це маленька острівна держава в Карибському морі, де туризм є основою економіки.

Кіпр з 1 березня відкриває кордони для туристів з 56 країн. З негативним тестом на коронавірус і без проходження самоізоляції дозволять вʼїзд громадянам України, Євросоюзу, Великої Британії, Білорусі та низки інших країн.

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