Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною

Зеленський: Передусім хочемо зустріч на рівні радників з національної безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Передусім хочемо зараз зустріч на рівні радників з національної безпеки в найближчі дні. Рустем Умєров вже з’єднався з усіма радниками: американськими і європейськими. І я думаю, що ця зустріч буде в Україні. Далі: ми підготуємо на рівні радників усі документи – і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в широкому складі, і це «коаліція охочих» плюс. І ця зустріч буде. Почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом. Уже з’єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації», – наголосив президент.

Зеленський додав: «На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з «русскімі». Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава держави розповів, що він казав Дональду Трампу щодо Путіна.