Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
28 грудня відбулися переговори між Україною та США
фото: Getty Images

Зеленський: Передусім хочемо зустріч на рівні радників з національної безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Передусім хочемо зараз зустріч на рівні радників з національної безпеки в найближчі дні. Рустем Умєров вже з’єднався з усіма радниками: американськими і європейськими. І я думаю, що ця зустріч буде в Україні. Далі: ми підготуємо на рівні радників усі документи – і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в широкому складі, і це «коаліція охочих» плюс. І ця зустріч буде. Почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом. Уже з’єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації», – наголосив президент.

Зеленський додав: «На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з «русскімі». Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава держави розповів, що він казав Дональду Трампу щодо Путіна.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський росія перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
23 грудня, 12:37
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
20 грудня, 19:53
Зеленський вважає, що Трамп має силу переконати Путіна завершити війну
Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир
20 грудня, 18:58
Кирило Дмитрієв вирушив на переговори до Маямі
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
20 грудня, 08:41
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 04:11
Латвія попередила громадян про ризики поїздок до Росії та Білорусі
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята
15 грудня, 19:04
Лискун заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра
Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду отримала російське громадянство: деталі
3 грудня, 19:39
Путін вважав Україну слабкою
«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна
3 грудня, 08:24
Спецпосланець Віткофф та зять Трампа Кушнер прибули до РФ
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
2 грудня, 16:58

Політика

Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців
Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом
Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом
Зустріч Зеленського та Трампа: Умєров розкрив нові деталі
Зустріч Зеленського та Трампа: Умєров розкрив нові деталі

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua