Акторка Емілія Кларк заговорила російською в серіалі про СРСР та потрапила у скандал

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Емілія Кларк зіграла роль працівниці посольства США в серіалі про шпигунство в СРСР
фото: скриншот із відео Film Updates/X

Користувачі в мережі розкритикували акторку та американський фільм про СРСР

Британська акторка Емілія Кларк, яка найбільш відома за своєю роллю в «Грі престолів», зіграла у новому американському серіалі про СРСР. Через свою лайку російською мовою в одній зі сцен, акторка потрапила під хвилю хейту. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Film Updates у соцмережі X.

Емілія Кларк зіграла роль працівниці посольства США в серіалі про шпигунство в СРСР під назвою Ponies («Поні»). В одній зі своїх реплік, акторка полаялася російською мовою. Це викликало хвилю обурення та хейту. Також користувачі не оцінили й самого фільму. На кадрах, які викликали обурення, героїня, яку зіграла Емілія Кларк, купує яйця на вулиці в Москві та звертається до продавчині з використання нецензурної лексики.

Зокрема, користувачі розкритикували американців, які вирішили зняти фільм про Росію в той час, коли армія РФ веде криваву війну в Україні. У більшості коментарів вони висловлювали своє невдоволення щодо російської лайки Емілії Кларк та сюжету, що розгортаються у серіалі.

Як користувачі відреагували на російську лайку Емілії Кларк

кадр із серіалу Ponies Емілією Кларк
  • «Усім цим креативним західним умам досі подобається так звана російська таємнича атмосфера?? немає нічого цікавого в підтримці терористичної культури. Жалюгідною».
  • «Я навіть не торкаюся морального боку. Це просто чергова нісенітниця, ви всі навіть не можете як слід показати тих, кого ви орієнталізуєте».
  • «Це має бути смішно? Російська лайка?»
  • «Не дивуйтеся в майбутньому, чому Росія знищить півсвіту, якщо ви зараз терпітимете всі її злочини. Це огидно. Мій народ та близьких вбивають, щоб ви могли знімати посередні фільми в країні, яка вчиняє війни та геноциди».
  • «Знову Захід нахвалює російських терористів у стрічках».
  • «Це не лише має вигляд карикатури, а й розчаровує. Дивуюся, чому раптом стало мейнстрімом «всюди пхати російську тематику». Це змушує замислитися, хто вам платить. Росіяни продовжують вбивати та руйнувати. Росія – держава-терорист».

У більшості коментарів користувачі висловлювали своє невдоволення щодо російської лайки Емілії Кларк та фільму. До слова, самі ж росіяни в коментарях заявили, що вони в реальному житті не лаяться так, як це показали в серіалі.

Що відомо про серіал «Ponies», де зіграла Емілія Кларк

фото з відкритих джерел

У фільмі, де знялася Емілія Кларк, події розгортаються в Москві в період Холодної війни в 1977 році. Головними героїнями серіалу зображено двох співробітниць посольства США в Москві. За сюжетом, чоловіки-розвідники героїнь гинуть за загадкових обставин. Після цього жінки починають співпрацювати із ЦРУ.

Емілія Кларк відома британська акторка

фото: скриншот із соцмереж

Емілія Кларк – відома британська акторка. Найбільшу популярність їй принесла роль Данерис Таргарієн у касовому серіалі «Гра престолів». Акторку номінували на премію «Еммі». Також вона є лауреаткою премій «Сатурн», «Британнія», «Грейсі» тощо.

На початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року акторка висловила підтримку Україні. Вона опублікувала у Instagram фото, де показалася в кольорах прапора України. «Моє серце розривається разом із багатьма іншими через тривалі страждання, біль і розбиті серця, які мільйони переживають в Україні», – писала Кларк.

Нагадаємо, як популярний американський актор французького походження та продюсер Тімоті Шаламе потрапив у скандал в українській мережі. Актор обурив українців своїм зверненням до них щодо свого нового фільму. Звернення та поведінка актора викликала хвилю обурень серед українців. На думку більшості коментаторів, це відео варто видалити. Деякі українці вважають, що актору все одно на Україну, а у його словах немає ніякої підтримки.

Раніше «Главком» писав про те, що В Україні заборонили показ 4-го сезону «Гри престолів». Річ у тім, що українські онлайн-кінотеатри та стримінгові платформи масово видаляють зі своїх бібліотек фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова. Причиною стало внесення актора до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, ініційоване Службою безпеки України. 

Також повідомлялося, як з наменитий ірландський актор Джек Глісон, відомий роллю Джоффрі Баратеона в серіалі «Гра престолів», приїхав до Києва. Про візит світової знаменитості повідомила українська режисерка Катерина Чепура у Facebook. Разом з зіркою вони сфотографувалися поблизу столичної станції метро «Арсенальна».

