Німецький фотограф показав зимові розваги на замерзлому Київському морі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Німецький фотограф показав зимові розваги на замерзлому Київському морі (фото)
Дівчина з домашнім улюбленцем на Київському морі, січень 2026 року
фото: Тілль Маєр/Facebook

На Київському морі люди насолоджуються зимою – сезоном, який Путін використовує як зброю проти людства

Відомий німецький соціальний та військовий фотограф Тілль Маєр, який роками документує наслідки збройних конфліктів по всьому світу, оприлюднив серію світлин із Київського моря. Через люті морози безкраї простори водосховища перетворилися на засніжену крижану пустелю. Для киян, жителів Вишгорода та навколишніх міст це місце стало зоною тимчасового спокою та можливістю відволіктися від суворих реалій війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фотографа

Молодь відпочиває на замерзлому Київському морі
Молодь відпочиває на замерзлому Київському морі
фото: Тілль Маєр/Facebook

На знімках Маєра – усміхнені люди, які гуляють із дітьми та собаками, роблять яскраві селфі, танцюють і навіть влаштовують дрифт на автомобілях просто на льоду.

Дрифт на Київському морі
Дрифт на Київському морі
фото: Тілль Маєр/Facebook
На замерзле море також прийшли родини з дітьми
На замерзле море також прийшли родини з дітьми
фото: Тілль Маєр/Facebook
Молодь посміхається і робить фото на згадку про люту зиму 2026 року
Молодь посміхається і робить фото на згадку про люту зиму 2026 року
фото: Тілль Маєр/Facebook

«На березі Київського моря люди святкують життя. Це коротке свято від війни. Безцінний час у вихідні. Вони не знають, що принесуть навіть наступні години, але цей момент має значення», – написав фотограф.

Тілль Маєр, який неодноразово бував у зонах бойових дій, підкреслив разючий контраст між цими миттєвостями радості та тим, що чекає на людей після заходу сонця.

Попри складну зиму, молодь робить щасливі фото для соцмереж
Попри складну зиму, молодь робить щасливі фото для соцмереж
фото: Тілль Маєр/Facebook

«Пізніше вони повернуться до своїх крижаних квартир – часто без опалення, іноді без води. Електроенергія розподілена лише на кілька годин на добу. Російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі роблять зиму нестерпною. Але поки не настала темрява, люди насолоджуються зимою – сезоном, який Путін використовує як зброю проти людства», – зазначив він у своєму дописі.

На лід Київського моря прийшло багато людей
На лід Київського моря прийшло багато людей
фото: Тілль Маєр/Facebook
Люди фотографують захід сонця на Київському морі
Люди фотографують захід сонця на Київському морі
фото: Тілль Маєр/Facebook

Нагадаємо, що через масовані атаки на енергосистему в Києві продовжують діяти екстрені відключення світла, а понад 800 будинків у столиці залишаються взагалі без світла. Втім, цілодобова робота комунальників та розгортання мережі пунктів незламності дозволяють місту триматися в умовах енергетичного терору росіян. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

Як повідомлялося, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

