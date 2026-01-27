Пісторіус заявив, що Німеччина більше не постачатиме Україні Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що подальше вилучення Patriot поставить під загрозу національну безпеку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не має можливості передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot зі своїх безпосередніх запасів. Він підкреслив, що Німеччина вже віддала Україні понад третину свого арсеналу цих систем, що є «непропорційно великим внеском» порівняно з іншими союзниками. Про це пише «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Армія Німеччини наразі сама очікує на заміну переданих комплексів, і подальше вилучення техніки поставить під загрозу національну безпеку та навчання німецьких офіцерів.

Як каже Пісторіус, залишок систем необхідний для підтримання оперативної спроможності самого Бундесверу та виконання зобов'язань у межах НАТО.

Незважаючи на обмеження щодо Patriot, Пісторіус запевнив у продовженні поставок систем IRIS-T. Німеччина залишається єдиним постачальником цих сучасних комплексів і робить це на постійній основі. Більше того, нещодавно німецька компанія Diehl Defence запустила новий цех, щоб у 2026 році виготовити для України щонайменше 10 таких ЗРК, а загальне замовлення Києва вже сягає 18 одиниць.

Міністр також висловив різке засудження дій Росії, яка продовжує масовані удари по цивільній енергетиці в умовах суворої зими. Він назвав це «цинічним терором», особливо на тлі триваючих тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та РФ. Пісторіус закликав інших західних партнерів провести термінову інвентаризацію власних складів, натякаючи, що країни, які ще не вичерпали свої ліміти, мають активізувати допомогу Україні.

Як відомо, міністр оборони Михайло Федоров обговорив з очільником Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом співпрацю між країнами. Зокрема, йшлося про нарощення ППО та участь країни в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів.

За словами Федорова, Німеччина – один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Урядовець зауважив, що нещодавно Code 9.2 – 475 окремий штурмовий полк ЗСУ – провів унікальну операцію в Купʼянську на Харківщині. Тому вкрай важливим зараз є створення таких підрозділів, оскільки вони вже довели свою ефективність.