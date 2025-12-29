Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
Лідери ЄС під час візиту до США
фото: The White house/Facebook

Представники України, США та Євросоюзу підтвердили, що всі подальші рішення мають бути максимально узгодженими

Європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу уряду Італії.

Під час конференц-зв’язку прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та її європейські колеги заслухали звіти лідерів США та України про результати зустрічі в Мар-а-Лаго. Сторони детально зупинилися на погоджених аспектах безпекових гарантій та обговорили пункти мирного плану, які досі залишаються відкритими.

Джорджія Мелоні акцентувала на необхідності залізної єдності між союзниками саме зараз, коли у переговорному процесі з’явилися ознаки прогресу. Представники України, США та Євросоюзу підтвердили, що всі подальші рішення мають бути максимально узгодженими та враховувати життєво важливі інтереси Києва.

Спільним підсумком розмови стала теза про те, що м’яч на полі Москви: саме Російська Федерація повинна проявити відповідальність та діями підтвердити свою декларативну готовність до завершення бойових дій.

Повідомлялося, що очільниця Європейської комісії позитивно оцінила результати переговорів у Мар-а-Лаго, відзначивши «хороший прогрес» у питанні досягнення миру в Україні.

Урсула фон дер Ляєн взяла участь у годинній відеоконференції разом із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами ключових європейських країн.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Теги: росія Європейський Союз переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська контррозвідка щоденно виловлює значну кількість російських інфільтратів у тилу
Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ
27 грудня, 23:23
Путін давно втратив зв’язок з реальністю
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
26 грудня, 18:20
Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 16:24
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
22 грудня, 10:09
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 17:15
ДТЕК показала наслідки удару Росії по підстанції в місті Арциз
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
18 грудня, 11:37
Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, України та низки інших країн
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
15 грудня, 11:43
Наслідки ударів по Росії 14 грудня
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
14 грудня, 11:52
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
1 грудня, 00:24

Політика

Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
Глава Єврокомісії прокоментувала переговори Трампа та Зеленського
Глава Єврокомісії прокоментувала переговори Трампа та Зеленського
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua