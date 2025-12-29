Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру

Лідери ЄС під час візиту до США

Представники України, США та Євросоюзу підтвердили, що всі подальші рішення мають бути максимально узгодженими

Європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу уряду Італії.

Під час конференц-зв’язку прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та її європейські колеги заслухали звіти лідерів США та України про результати зустрічі в Мар-а-Лаго. Сторони детально зупинилися на погоджених аспектах безпекових гарантій та обговорили пункти мирного плану, які досі залишаються відкритими.

Джорджія Мелоні акцентувала на необхідності залізної єдності між союзниками саме зараз, коли у переговорному процесі з’явилися ознаки прогресу. Представники України, США та Євросоюзу підтвердили, що всі подальші рішення мають бути максимально узгодженими та враховувати життєво важливі інтереси Києва.

Спільним підсумком розмови стала теза про те, що м’яч на полі Москви: саме Російська Федерація повинна проявити відповідальність та діями підтвердити свою декларативну готовність до завершення бойових дій.

Повідомлялося, що очільниця Європейської комісії позитивно оцінила результати переговорів у Мар-а-Лаго, відзначивши «хороший прогрес» у питанні досягнення миру в Україні.

Урсула фон дер Ляєн взяла участь у годинній відеоконференції разом із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами ключових європейських країн.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.